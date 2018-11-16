В стенах Самарского литературного музея открывается подростковый литературный клуб "Вточку"

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«Вточку» - это место встречи. Встречи с книгой."Наша цель – прочитать книгу так, чтобы ребенок нашел в ней себя, и чтобы эта встреча с текстом стала для него не только полезным, но и счастливым опытом.«Вточку» - пространство свободное от «эталонных» произведений. Напротив, читаем самые разные книги, учимся отличать хорошую литературу от плохой, и становимся исследователями собственных читательских практик. Спорим о прочитанном, восхищаемся и критикуем не только на еженедельных встречах в музее, но и в формате онлайн – для этого у клуба есть свой паблик «Вконтакте», - говорят организаторы.На первой встрече участники:- узнают друг о друге побольше;- придумают поэтические ассоциации;- попробуют себя в роли автора литературного произведения;- выяснят, когда литература бывает полезна (спойлер: почти всегда), и почему она работает лучше любого девайса.А еще познакомятся с первой книгой – повестью Ларисы Романовской «Удалить эту запись?»Первая встреча состоится 18 ноября (воскресенье)Начало: 16:30Возраст: 13+Занятий в месяц: 4Первое занятие бесплатно.Стоимость абонемент на месяц: 500 рублей.Фото pixabay.com