В селе Большая Глушица Самарской области отпразднуют казахский праздник Наурыз

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30 марта 2019 года в селе Большая Глушица Самарской области отпразднуют областной казахский праздник «Наурыз-2019».С 2004 года казахский праздник Наурыз ежегодно проводится Самарской региональной общественной организацией «Национально-культурная автономия казахов «Ак Жол» («Светлый путь») в муниципальных районах Самарской области.В 2019 году областной казахский национальный праздник «Наурыз-2019» состоится в селе Большая Глушица Самарской области. Этот яркий весенний праздник проводит Самарская региональная общественная организация Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ» («СВЕТЛЫЙ ПУТЬ») при поддержке Администрации Губернатора Самарской области, министерства культуры Самарской области и ГКУ СО «Дом дружбы народов».В программе праздника: гала-концерт казахских творческих коллективов Самарской области, конкурс национального костюма (номинации – женский, мужской, детский костюм), конкурс «Краса Наурыза», состязания по мини-футболу, армрестлингу, перетягиванию каната, национальной борьбе «Казахша курес». Во время мероприятия будут работать детские площадки с современной анимацией и традиционными национальными развлечениями.В 11:00 на центральной площади начнется театрализованное представление, в 12:00 пройдет церемония открытия праздника и концерт творческих коллективов Самарской области.Параллельно с 9:00 на спортивных площадках будут проводиться состязания по мини-футболу, армрестлингу, перетягиванию каната, национальной борьбе «казахша курес» также будут работать детские площадки, пройдут выставки национальных блюд, народного прикладного искусства, сообщает портал "Все мы - Россия!".3+