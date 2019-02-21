В самарской филармонии пройдет кастинг проекта «Бессмерные песни о войне»

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30 и 31 марта (сб., вс.) 2019 г., с 11.00 до 18.00 в камерном зале Самарской филармонии пройдет кастинг на право исполнить песню о войне с Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением художественного руководителя филармонии, народного артиста РФ Михаила Щербакова.Для участия в кастинге необходимо заполнить заявку - прислать свои данные, ФИО, телефон и электронный адрес, название выбранной песни о войне из предложенного списка - на электронный адрес: shumilina-yg@filarm.ruИсполнять песню на кастинге можно под «минус», а также со своим концертмейстером или с концертмейстером филармонии (об этом нужно указать в заявке).Принять участие в кастинге может любой желающий, а также вокальные ансамбли и хоровые коллективы.Заявки принимаются до 25 марта 2019 г.

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ «БЕССМЕРНЫЕ ПЕСНИ О ВОЙНЕ»

ФИО (или название коллектива) Дата рождения Телефон контакта, электронный адрес Исполняемая песня Форма аккомпанемента (нужное подчеркнуть) «минус», свой концертмейстер, концертмейстер филармонии







Список песен о Великой Отечественной войне