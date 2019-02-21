В самарской филармонии пройдет кастинг проекта «Бессмерные песни о войне»
30 и 31 марта (сб., вс.) 2019 г., с 11.00 до 18.00 в камерном зале Самарской филармонии пройдет кастинг на право исполнить песню о войне с Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением художественного руководителя филармонии, народного артиста РФ Михаила Щербакова.
Для участия в кастинге необходимо заполнить заявку - прислать свои данные, ФИО, телефон и электронный адрес, название выбранной песни о войне из предложенного списка - на электронный адрес: shumilina-yg@filarm.ru
Исполнять песню на кастинге можно под «минус», а также со своим концертмейстером или с концертмейстером филармонии (об этом нужно указать в заявке).
Принять участие в кастинге может любой желающий, а также вокальные ансамбли и хоровые коллективы.
Заявки принимаются до 25 марта 2019 г.
ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ «БЕССМЕРНЫЕ ПЕСНИ О ВОЙНЕ»
|
ФИО (или название коллектива)
|
|
Дата рождения
|
|
Телефон контакта,
электронный адрес
|
|
Исполняемая песня
|
|
Форма аккомпанемента (нужное подчеркнуть)
«минус»,
свой концертмейстер,
концертмейстер филармонии
|
Список песен о Великой Отечественной войне
|
1.
|
На безымянной высоте
|
(ми минор)
|
2.
|
В землянке
|
(до минор)
|
3.
|
Моя Москва
|
(си минор)
|
4.
|
Давай закурим
|
(ля минор)
|
5.
|
Горячий снег
|
(до минор)
|
6.
|
Моя любимая
|
(до минор)
|
7.
|
Прощайте, скалистые горы
|
(до минор)
|
8.
|
Темная ночь
|
(ля минор)
|
9.
|
Смуглянка
|
(ре минор)
|
10.
|
За того парня
|
(до минор)
|
11.
|
Дороги
|
(ре минор)
|
12.
|
Катюша
|
(ре минор)
|
13.
|
Случайный вальс
|
(фа минор)
|
14.
|
Лизавета
|
(ре минор)
|
15.
|
Спасибо вам за тишину
|
(ми минор)
|
16.
|
Журавли
|
(ми минор)
|
17.
|
Я люблю тебя, Россия
|
(ля минор)
|
18.
|
День Победы
|
(ля минор)
|
19.
|
Баллада о волжском богатыре
|
(ми мажор)
|
20.
|
Звать любовью не надо
|
(фа минор)
|
21.
|
Записка
|
(соль мажор)
|
22.
|
Утомленное солнце
|
(до минор)
|
23.
|
Русское поле
|
(си бемоль минор)
|
24.
|
Родина
|
(ре бемоль мажор)
|
25.
|
И мы в то время будим жить
|
(ре бемоль мажор)
|
26.
|
Хотят ли русские войны
|
(ре минор)
|
27.
|
Бухенвальдский набат
|
(до диез минор)
|
28.
|
Версты
|
(соль минор)
|
29.
|
Салюты
|
(до мажор)
|
30.
|
Гляжу в озёра синие
|
|
31.
|
Пора в путь-дорогу
|
|
32.
|
С чего начинается Родина
|
|
33.
|
Песня из к/ф Белорусский вокзал Б. Окуджава
|
|
34.
|
Ехал я из Берлина И. Дунаевский
|
|
35.
|
Казаки в Берлине Д. Покрасс
|