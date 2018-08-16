В самарской библиотеке открылась фотовыставка «Обыкновение счастья»

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В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась фото-литературная выставка «Обыкновение счастья», которая располагается в холле второго этажа.Идея проекта родилась в галерее «Новое пространство». Его цель – через соединение фотографии и литературы показать процесс передачи семейных ценностей как фундаментальных основ и смыслов, формирующих человека. Авторы проекта: фотограф Полина Бедных, семья которой стала участником творческого исследования, и художники-дизайнеры Елена Новикова и Дмитрий Титов, оформившие выставочное пространство.Как отмечает фотограф, здесь нет постановочных кадров, все спонтанно подсмотрено ею в разные годы. Всех героев фотографий объединяет одно – привычка быть счастливыми в повседневной жизни. Другими словами, нечто вроде обыкновения (то есть привычки, традиции) счастья, откуда и родилось название выставки. Природа человеческих отношений и алхимия счастья неизменно увлекают людей, поэтому неудивительно, что проект превратился в исследование, в которое каждый автор вложил нечто свое: свое понимание счастья, свой взгляд на то, что значит быть семьей.Проект «Обыкновение счастья» стал иллюстрацией того, как обыденная жизнь близких людей может раскрыться с новой стороны и преподнести наблюдателю множество открытий. Одно из самых интереснейших – путешествие в мир книжных образов и ассоциаций, когда в лицах хорошо знакомых людей в привычных, повседневных ситуациях неожиданно проступают черты персонажей литературных произведений. Такие книжные параллели легли в основу литературного блока выставки: снимки сопровождаются отрывками из всем известных и немного забытых детских книг, которые подобраны самим фотографом.Выставка работает до конца сентября.Вход свободный.6+