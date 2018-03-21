Я нашел ошибку
Главные новости: 
Чемпионат по армейскому рукопашному бою ЦВО пройдет в Самаре Вход на турнир свободный.
Чемпионат по армейскому рукопашному бою ЦВО пройдет в Самаре
Мужчина погиб из-за самодельного нагревателя
Мужчина погиб из-за самодельного нагревателя
Матвиенко призвала россиян обращаться в ЕСПЧ из-за срыва голосования на Украине
Матвиенко призвала россиян обращаться в ЕСПЧ из-за срыва голосования на Украине
В Нефтегорском районе Chevrolet Lanos врезалась в Лада Приора, пострадали двое По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель иномарки был нетрезвым.
В Нефтегорском районе Chevrolet Lanos врезалась в Лада Приора, пострадали двое
Александр Дроботов:
Александр Дроботов: "Как показала практика, наблюдатели - востребованный общественный институт"
Трагедия в Сызрани, в результате которой погибли два железнодорожника: подробности
Трагедия в Сызрани, в результате которой погибли два железнодорожника: подробности
Самарский Политех приглашает на неделю открытых дверей Гостей Недели ждут интересные экскурсии, открытые лекции и мастер-классы.
Самарский Политех приглашает на неделю открытых дверей
В Самаре полицейскими раскрыто мошенничество, совершенное в одном из местных баров
В Самаре полицейскими раскрыто мошенничество, совершенное в одном из местных баров
сегодня  Среда, 21 марта, 13:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/03:
USD 57.7
0.15
EUR 71.23
0.63
Искать
Новости /  Общество /  Культура  

В самарской библиотеке откроется выставочный проект «Русский балет – вдохновенный рисунок танца»

21 марта 2018 11:04
123
В самарской библиотеке откроется выставочный проект «Русский балет – вдохновенный рисунок танца»
Уникальный материал, собранный из различных отделов библиотеки, позволит читателю познакомиться со всеми гранями балетного искусства.

29 марта в 16:00 часов в Самарской областной библиотеке состоится открытие выставочного проекта «Русский балет – вдохновенный рисунок танца», посвященного 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.

Французский мастер русского балета, педагог и великий балетмейстер более полувека жил и творил в Петербурге, и внес неоценимый вклад в развитие русской классической школы танца. Вершина его творчества приходится на конец XIX столетия, когда тандем хореографа с композитором Чайковским подарил мировой музыкальной культуре шедевры балета. До сих пор блистательные постановки «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» украшают репертуары многих театров и остаются любимыми у зрителя.

Посетителей выставочного проекта «Русский балет – вдохновенный рисунок танца» ждет говорящая обстановка, где зритель сможет подойти поближе, прикоснуться к балетному искусству, рассмотреть внимательнее детали жизненного и творческого пути известных балетмейстеров, хореографов, танцовщиков. В рамках проекта гостям будет представлено несколько экспозиций. Каждая посвящена своей теме и имеет выстроенное, оформленное определенным образом, пространство. Посетители окунутся в богемную атмосферу того времени: приглушенное освещение, мерцающий свет старинных ламп, появляющиеся как в дымке на стене фотографии, балетные костюмы, предметы интерьера.

Уникальный материал, собранный из различных отделов библиотеки, позволит читателю познакомиться со всеми гранями балетного искусства. В экспозиции представлены материалы из личного собрания театроведа заслуженного работника культуры России С. П. Хумарьян и Самарского академического театра оперы и балета.
В рамках проекта, который продлится до конца года, состоятся творческие встречи с деятелями отечественного балета, показы игровых и документальных фильмов, посвященных искусству танца.

Вход свободный.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
21 марта 2018  11:15
Командующий Приволжским округом посетил новое здание Центра лицензионно-разрешительной работы в Самаре
Командующий Приволжским округом посетил новое здание Центра лицензионно-разрешительной работы в Самаре
Посетители Центра высоко оценили уровень обслуживания, доступность, качество и быстроту оказываемых услуг. Социум
104
21 марта 2018  10:56
Семьям с четырьмя детьми предложили платить по 100 тысяч рублей в месяц
Семьям с четырьмя детьми предложили платить по 100 тысяч рублей в месяц
Письмо с данной инициативой направлено президенту России Владимиру Путину. Социум
123
21 марта 2018  10:39
В Самарской области полицейские провели акцию «Ремень безопасности»
В Самарской области полицейские провели акцию «Ремень безопасности»
Местом проведения акции выбрали оживленный перекресток вблизи образовательного учреждения. Социум
102
Весь список

Здравоохранение
20 марта 2018  14:34
В Самарской области паллиативная медицинская помощь взрослому населению оказывается в 38 учреждениях здравоохранения, детям – в трех учреждениях Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, Самарская городская детская клиническая больница
Правительство РФ направляет более 159 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в Самарской области
В Самарской области паллиативная медицинская помощь взрослому населению оказывается в 38 учреждениях здравоохранения, детям – в трех учреждениях Самарская... Здравоохранение
246
20 марта 2018  12:48
Правительство РФ направляет более 159 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в Самарской области
Правительство РФ направляет более 159 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в Самарской области
Приоритетно запланировано приобретение медицинского оборудования. Здравоохранение
227
20 марта 2018  10:34
Академик РАН Геннадий Котельников поздравит коллектив СПИД-центра с присвоением клинического статуса
Академик РАН Геннадий Котельников поздравит коллектив СПИД-центра с присвоением клинического статуса
Он вручит "Сертификат о присвоении статуса клинический медицинской организации". Здравоохранение
212
Весь список
Новости медицины
19 марта 2018  21:47
7 домашних способов борьбы с астмой
7 домашних способов борьбы с астмой
 Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
64
19 марта 2018  21:37
Клинический госпиталь ИДК: поволжский медицинский гигант
Клинический госпиталь ИДК: поволжский медицинский гигант
 В Самаре открылся госпиталь ИДК Группы компаний «Мать и дитя», ставший  самым крупным медицинским кластером Поволжья. Новости медицины
147
13 марта 2018  18:15
5 правил восстановления после блефаропластики
5 правил восстановления после блефаропластики
 Пластическая операция на лице – серьезное вмешательство в работу организма. И помимо мастерства хирурга, здесь важны также все действия со стороны пациента. Новости медицины
144
Весь список
Туризм
21 марта 2018  10:34
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
115
16 марта 2018  12:54
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр.
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
358
14 марта 2018  12:56
Маршрут между Самарой и Тольятти впервые попал в тройку самых популярных в России среди любителей поездок с попутчиками
Маршрут между Самарой и Тольятти впервые попал в тройку самых популярных в России среди любителей поездок с попутчиками
Путешественники выбирали его в период недавних «длинных праздников». Туризм
278
Весь список
Образование
21 марта 2018  12:35
Самарский Политех приглашает на неделю открытых дверей Гостей Недели ждут интересные экскурсии, открытые лекции и мастер-классы.
Самарский Политех приглашает на неделю открытых дверей
Гостей Недели ждут интересные экскурсии, открытые лекции и мастер-классы. Образование
63
20 марта 2018  16:18
5 студентов из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева будут получать ежемесячную стипендию Благотворительного фонда Владимира Потанина в размере 20 тыс. рублей в месяц до окончания обучения в магистратуре.
Самарские студенты выиграли стипендии и гранты фонда Владимира Потанина
5 студентов из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева будут получать ежемесячную... Образование
265
20 марта 2018  16:00
24% педагогов считают, что молодежи нет смысла идти работать в школу. Старение педагогического корпуса — серьезная проблема.
Почти 60% российских учителей недовольны своей зарплатой, показало исследование РАНХиГС
 24% педагогов считают, что молодежи нет смысла идти работать в школу.  Старение педагогического корпуса — серьезная проблема.  Образование
264
Весь список

Культура
21 марта 2018  11:04
В самарской библиотеке откроется выставочный проект «Русский балет – вдохновенный рисунок танца»
В самарской библиотеке откроется выставочный проект «Русский балет – вдохновенный рисунок танца»
Уникальный материал, собранный из различных отделов библиотеки, позволит читателю познакомиться со всеми гранями балетного искусства. Культура
120
21 марта 2018  09:49
Руководство Самарского оперного театра решили пока не менять
Руководство Самарского оперного театра решили пока не менять
Новый контракт с директором рассчитан на один год. Культура
115
20 марта 2018  13:53
В Самарской области отметят национальный праздник Навруз
В Самарской области отметят национальный праздник Навруз
Гостей ждет концертная программа, выставка декоративно-прикладного творчества. Культура
244
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
429
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
761
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
738
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1070
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
742
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
686
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1435
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
869
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
956
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1569
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
887
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4135
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2352
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2814
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2699
Весь список

Мероприятия
21 марта в Самаре отметят Навруз
21 марта в Самаре будет проведена проверка системы оповещения населения
В Самаре состоится Единый день ГТО
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

Андрей Колядин: "Я потрясен 60-процентным результатом по явке в Самаре и Тольятти"

280

Около 40 участков дорог местного значения планируется отремонтировать в этом году в Самаре

280

В Самаре во время конфликта с женщиной мужчина вытащил пневматический пистолет и угрожал расправиться с ней

257
за неделю

Здание автосервиса на Авроре тушили более трех часов (Уточненная)

2634

Автозавод объявил о старте производства Lada Granta Liftback в Тольятти

2202

Явку на выборы президента РФ в Самарской области комментируют эксперты

1784
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда