В областном центре пройдет IX открытый городской конкурс фотографий «Самарский взгляд 2017»

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13 марта 2018 года в 17:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки начнет работу итоговая фотовыставка IX открытого ежегодного городского конкурса фотографий «Самарский взгляд 2017». По традиции здесь же состоится подведение итогов и церемония награждения.Организаторы конкурса – Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара.За время своего существования конкурс «Самарский взгляд» стал одним из самых престижных фотоконкурсов, проводимых в регионах России.В этом году в адрес оргкомитета поступило более 1 500 работ от 133 фотохудожников. Помимо жителей Самары и Самарской области, на суд жюри фотоснимки прислали авторы из 13 регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Курск, Мурманск, Томск, Челябинск, Новосибирск, Московская, Ярославская, Калужская области и Краснодарский край). Также участие в конкурсе приняли фотографы Казахстана. В итоговую экспозицию вошли 214 фоторабот 68 авторов.По традиции конкурсное жюри возглавляет фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения Владимир Вяткин.Дипломы, медали и памятные подарки будут вручены в 7 номинациях: «События», «Настроение города», «Люди и повседневная жизнь», «Природа», «Другая реальность», «Коммерческая фотография», «Спорт». По итогам конкурса будут присуждены две главные премии за лучшую художественную и пресс фотографии. Не обойдется в этом году и без специальных призов: приз «Город, который любит футбол» от Администрации г.о. Самара, а также приз «Все в шоколаде» от Кондитерского объединения «Россия».Выставка продлится до 24 марта.16+Вход свободный!