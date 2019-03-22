В областной библиотеке представили новую книгу Раисы Поддубной «Ольга Григорьевна Аксакова: биографический очерк»
22 марта 2019 11:38
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20 марта в Музее книги и истории Самарской областной универсальной научной библиотеки состоялась презентация книги ученого – историка, почетного читателя нашей библиотеки — Раисы Павловны Поддубной «Ольга Григорьевна Аксакова: биографический очерк».
Раиса Павловна Поддубная — легендарная личность: историк, педагог, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры России. Книга «Ольга Григорьевна Аксакова: биографический очерк» — это 34-я книга, которая вышла из-под пера самарского ученого, и 5-я книга о представителе дворянского рода Аксаковых, чья жизнь связана с Самарской губернией. Раиса Павловна является автором около 3-х сотен публикаций. На творческой встрече в библиотеке она с удовольствием рассказала еще об одной значимой круглой дате — уже 60 лет(!) она является читателем СОУНБ и всегда напоминает студентам, что настоящие исследования рождаются именно в отделах библиотек и архивов.
Внимание гостей обратили на небольшую выставку, где собраны книги авторства Раисы Поддубной, и напомнила о возможности посмотреть и подержать в руках настоящие библиографические ценности из экспозиции «Аксаковы: прижизненные и редкие издания из фондов СОУНБ». В коллекции книги с автографами представителей уважаемого рода. Например, особое место занимает издание, которое Сергей Аксаков подписал Константину Гроту, а также книга с автографом Ольги Григорьевны Аксаковой.
А сама хедлайнер мероприятия не без оснований заметила, что в заменившем многим книги и архивы интернете она постоянно находит ошибки и неточности, да и переписыванием одного и того же материала зачастую грешат современные исследователи.
«Я обращаюсь к студентам, — сказала Раиса Поддубная. — Будьте внимательны, пожалуйста, больше работайте в архивах, меньше используйте интернет. Читайте литературу, но не конъюнктурную. Изучаете октябрьский период – читайте все, что было написано именно в этот период, знакомьтесь с документами, не извращайте историю послеоктябрьского периода, в новейшей истории находите ценное, которое дорого не только нашим согражданам, но и самой истории государства в будущем».
По окончании творческой встречи представители Аксаковского движения пригласили посетить еще одну любопытную выставку, которая находится на 1-м этаже в холле СОУНБ.
«Выставка «Аксаковские места в Самаре» — арт-проект куратора, архитектора, члена творческого Союза художников России Алексея Давыдова тоже существует во многом, благодаря исследованиям Раисы Павловны Поддубной,— отметил председатель Аксаковского комитета Самарской области Павел Коровин. — В нашем городе вряд ли кто-то будет возражать, если на том месте, где стоял дом Григория Сергеевича Аксакова, где жила его дочь Ольга, которой дед посвятил сказку «Аленький цветочек», будет увековечена память об этом роде. Кстати, на выставке можно увидеть, в том числе, и макет бронзового памятника форматом один к пяти. Автором его является скульптор, Иван Иванович Мельников, заслуженный художник России».
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