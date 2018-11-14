В ноябре в Самаре состоится оперный фестиваль, посвященный юбилею Джакомо Пуччини

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С 16 по 25 ноября в Самарском театре оперы и балета пройдет фестиваль оперного искусства, посвященный160-летию со дня рождения итальянского композитора Джакомо Пуччини.Джакомо Пуччини (1858-1924) – один из самых знаковых оперных композиторов наряду с Верди и Вагнером. Он – последний крупный итальянский композитор эпохи романтизма. Его «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй» и «Турандот» входят в число наиболее исполняемых опер в мире. Пуччини писал только для сцены, и его музыка предельно театральна. Публика легко считывает в ней все движения души героев: их нежность, похоть, ревность, отчаяние, гнев, страх, восторг.В программу фестиваля входят четыре оперных спектакля и гала-концерт со сценами и номерами из известных и редко исполняемых опер Пуччини. Фестиваль откроется 16 ноября театрально-концертной постановкой сцен из оперы «Богема» (режиссер Марина Шапкина, художник-постановщик Елена Соловьева). Этот спектакль – о том, как поэт упускает музу, посланную ему в облике женщины.18 ноября зрители увидят уже знакомую им оперу «Мадам Баттерфляй» в элегантной постановке Дитера Кёги.24 ноября на фестивале пройдет «Тоска» в постановке Юрия Александрова – плавильный котел небесной любви и земных страстей.25 ноября фестиваль закроется премьерой комической оперы «Джанни Скикки», которую готовит команда молодых московских постановщиков: режиссер Надежда Бахшиева и сценограф Василиса Кутузова. Будет много черного юмора! Во втором отделении закрытия – гала-концерт с номерами из опер «Тоска», «Богема», «Турандот», «Манон Леско», «Эдгар» и «Ласточка». В концерте участвуют солисты театра и приглашенные звезды.Перед спектаклями фестиваля, в Колонном зале театра, зрители смогут послушать лекции специалиста по творчеству Пуччини – Татьяны Беловой, музыкального критика и начальника литературно-издательского отдела Большого театра (Москва)