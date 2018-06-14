В небе над Самарой появятся 4-метровые гелиевые шары
14 июня 2018 13:55
В дни Чемпионата мира по футболу в Самаре стартует проект «Модерн в облаках». Над 18 зданиями в стиле модерн поднимутся в воздух 4-метровые гелиевые шары с графическим изображением, названием и годом постройки объектов.
Возле памятников архитектуры будут установлены навигационные стенды с информацией. Рядом разместятся шесть творческих площадок с разного рода активностями. Они будут работать накануне и в день матчей Чемпионата мира на «Самара-Арене». На трех площадках выступят музыкальные коллективы, на остальных - уличные артисты, танцоры и художники.
Самара обладает уникальным архитектурным наследием эпохи модерн. Для проекта «Модерн в облаках» отобрано 18 памятников архитектуры, расположенных вдоль гостевых и туристических маршрутов ЧМ-2018.
Авторы проекта - архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы (мастерская урбанистики «Артполис»). Соавторами выступили архитектурный обозреватель Армен Арутюнов, организаторы фестиваля «Метафест» Андрей Кочетков и Алексей Есин, доцент Самарского университета Андрей Чернов, музыканты Дмитрий и Татьяна Дмитриевы, художники Лилия и Алексей Лысенковы и Ирина Павлова, пишет Волга Ньюс.
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