В музее им. Алабина самарцев научат танцевать русские народные танцы

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24 января 2019 года с 18:00 до 20:00 в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина будет проводиться вечёрка. Вечора, вечёрка – это пляска под «живую» музыку: гармонь, гусли, народную скрипку, жалейку, барабан, балалайку.В вечёрке примет участие клуб плясовой традиции «Карагод». Участники клуба изучают русскую плясовую традицию и делятся своими знаниями и умениями со всеми желающими. Приоритетное направление - изучение танцевального и игрового фольклорного наследия Самарской области, Поволжья. На занятиях и мероприятиях осваиваются сольная и парная пляска, кадрили и бытовые танцы, изучается материал осуществленных совместно с Самарским центром русской традиционной культуры экспедиций по Самарскому краю.В программе мероприятия - танцы, вечёрочные игры и кадрили, в том числе и записанные в Самарской области.Посетители также смогут посмотреть выставку «О нарядах и обрядах». Уникальность выставки - в сочетании коллекции предметов быта и костюма конца XIX - начала XX вв., и серии графических и живописных произведений. Это выставка-календарь, наглядно демонстрирующая богатство и красоту русских народных обычаев, обрядов и нарядов, соответствующих разным событиям жизни и праздникам: сватовству, свадьбе, началу и окончанию сельскохозяйственного года, Масленице и другим.6+