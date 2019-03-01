В апреле Самарский театр оперы и балета покажет два балета в Тольятти

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14 апреля (12.00 и 17.00) в ДК «Тольятти» будет показана премьера нынешнего сезона – поставленный в декабре балет Генриха Майорова «Чиполлино» на музыку Карена Хачатуряна. «Чиполлино» – признанный хит семейного репертуара: эффектные классические танцы встраиваются в динамичный сюжет, воплощенный в задорной пантомиме.18 апреля (18.30) на этой же площадке будет представлена «Спящая красавица», поставленная в 2011 году Габриэлой Комлевой. Этот балет продолжает традиции петербургской школы: знаменитая балерина Кировского (Мариинского) театра воссоздала для самарской сцены хореографию Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева.