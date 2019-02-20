В Жигулевске широко отметят Масленицу

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9 марта 2019 года в селе Зольное городского округа Жигулевск пройдут масленичные гулянья и состоится первый межрегиональный фестиваль снеговиков.Масленица — это веселое прощание с зимой и встреча весны. Издавна принято отмечать ее широко и громко. В рамках празднования масленицы будет организована семейная интерактивная программа — первый межрегиональный фестиваль снеговиков.В духе традиционных русских «широких гуляний» празднование одновременно будет проходить на двух площадках. На площади перед ДК «Нефтяник» всех гостей будет ждать развлекательная программа, угощения и горячие напитки, а в самом ДК городские умельцы проведут мастер-классы для детей и их родителей.Впервые жители и гости Самарской области смогут познакомиться с новым зимним туристическим маршрутом на гору Стрельную на снегоходах и шестиместных санях, которая ранее не была доступна для посещения в зимний период.Празднования начнутся в 12:00 и продлятся до 18:00.Для жителей Самары и Тольятти будут организованы трансферы до с. Зольное и обратно в сопровождении экскурсоводов.Подробности по маршрутам можно узнать в Туристском информационном центре по телефону 8 (846) 207-07-38 и на сайте www.samara.travel.6+