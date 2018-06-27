В Тольятти состоится XI фестиваль музыки и искусств «Тремоло»

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Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» проходит каждое лето. Оркестры, вокалисты, артисты из ведущих театров России и зарубежья собираются на свежем воздухе, под открытым небом, на берегу Волги, на фоне Жигулевских гор и соснового леса. Благодаря отсутствию классического концертного зала зритель абсолютно свободен в передвижениях. Можно прогуляться по территории, постоять у воды, пообщаться с внезапно встреченными знакомыми или перекусить. Фрак и вечернее платье тоже не обязательны.Миссия фестиваля – популяризировать классическую музыку среди людей всех возрастов, наций и мировоззрений. Именно поэтому на сцене «Тремоло» вы не услышите сложных для восприятия академических произведений. Только всем понятная и всеми любимая классика.Впервые фестиваль прозвучал в Тольятти в 2008 году под названием «Классика над Волгой». За эти годы гостями фестиваля стали музыканты из многих уголков мира.В 2018 году Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.Около 3-4 тыс. зрителей ежегодно начиная с 2013 года. В 2018 году планируется принять 5 тыс. зрителей.Фестиваль проходит на летней веранде ресторана «Амбар» (Тольятти, Портпоселок, Комсомольское шоссе, 68, территории отдыха «Новая волна») (0+).