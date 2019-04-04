В Сызрани состоится межрегиональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Аплодисменты»

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6 апреля в Детской школе искусств им. А.И. Островского (г.о. Сызрань, ул. Циолковского, 7) состоится межрегиональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Аплодисменты».Конкурс проводится в Сызрани с 2008 года. За время его проведения участниками творческих мероприятий стали около 700 учащихся детских школ искусств, музыкальных и общеобразовательных школ, участников творческих объединений домов культуры, центров творчества детей и молодежи, других учреждений культуры Самарской области, города Ижевска.Конкурсные прослушивания пройдут по номинациям: «Деревянные духовые инструменты», «Медные духовые инструменты», «Ударные инструменты», «Ансамбль».В рамках мероприятия предполагается образовательная программа для преподавателей и руководителей творческих коллективов образовательных учреждений и учреждений культуры и искусства - проведение круглого стола и мастер-классов с членами жюри – известными исполнителями, преподавателями, ведущими специалистами России инструментального жанра в области исполнительства на духовых и ударных инструментах.В конкурсной программе примут участие 6 ансамблей, 54 солиста из Саратовской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областей и г. Москвы.Программа мероприятий:10:00 – 15:30 – конкурсные прослушивания по номинациям и возрастным группам;16:00 – круглый стол и мастер-классы с членами жюри.Фото pixabay.com