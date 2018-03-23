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22 марта в Самарском зоопарке отметили старославянский праздник - «Жаворонки».Посетителям зоопарка рассказали об истории праздника, познакомили со старинными обычаями встречи весны.Все желающие в этот день смогли поучаствовать в мастер-классе по изготовлению «жаворонков» из теста, украсить обрядовое деревце и покликать возле него весну. Ребята с удовольствием поучаствовали в праздничной программе -викторинах и конкурсах о птицах, а так же с большим интересом прослушали рассказ о жаворонках, узнали о видах жаворонков, встречающихся у в Самарской области.В заключении праздника испеченными «жаворонками» угостили медведя Умку, сообщают в группе зоопарка.