В Самарском театре оперы и балета состоится концерт, посвященный памяти хореографа Никиты Долгушина

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29 марта САТОБ почтит память великого танцовщика и хореографа, который почти десять лет был главным балетмейстером театра. В этом сезоне Никита Долгушин (1938-2012) отмечал бы свое 80-летие.Никита Александрович Долгушин родился в Ленинграде, пережил блокаду, против воли родителей поступил в балетное училище – и стал звездой сначала в Кировском (Мариинском) театре, а затем и в масштабах страны. С ним танцевала и высоко его ценила Алла Шелест, для него ставили спектакли Леонид Якобсон и Юрий Григорович. Он демонстрировал возможности советского балета на Западе и не поддался соблазну остаться там, как его коллега и друг Рудольф Нуреев.Дебютировав как балетмейстер еще в 1964 году, Никита Долгушин прославился и как создатель оригинальных современных произведений, и как реставратор забытых старинных балетов. В 1997-2006 годах он возглавлял балетную труппу САТОБ и выпустил здесь такие спектакли, как «Дон Кихот», «Эсмеральда», «Спящая красавица». Его «Кармен-сюита», в которой танцевала действующая солистка САТОБ Анастасия Тетченко, удостоилась похвалы самой Майи Плисецкой – исполнительницы первой версии этого балета.Никита Долгушин был талантлив не только в области танца – он был художником-оформителем многих своих постановок. Кроме того, он много лет посвятил преподаванию в Санкт-Петербургской консерватории и был педагогом-репетитором в Михайловском театре. Среди артистов, которых он обучал, – Фарух Рузиматов и Ирина Перрен.В программу концерта, посвященного памяти Никиты Долгушина, войдет балет «Павильон Армиды» – восстановление постановки, выпущенной им в САТОБ в 1998 году, а также номера из балетов, реставрацией которых он занимался, и номера в его авторской хореографии, включая фрагменты из «Кармен-сюиты».За час до концерта, в 17:30, в Колонном зале театра для зрителей спектакля начнется лекция петербургского балетоведа Ольги Розановой, лично знавшей Никиту Долгушина и изучавшей его творчество.10+