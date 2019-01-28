В Самарском театре оперы и балета покажут гала-спектакль «Князь Владимир»

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7 марта в 11:30 и 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут показы гала-спектакля «Князь Владимир». Это проект Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная», которую учредил Благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства Илзе Лиепа, а также часть образовательной программы «Волжские сезоны», реализуемая фондом Илзе Лиепа при содействии Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и при поддержке Администрации Президента РФ.Спектакль «Князь Владимир» рассказывает о жизни великого исторического деятеля, который искал пути сделать Русь сильным государством. В драматической и хореографической партии княгини Ольги – Илзе Лиепа; в драматической роли князя Владимира – актер театра и кино Андрей Мерзликин; в танцевальной роли князя Владимира – танцовщик и хореограф, лауреат премии «Золотая Маска» Роман Андрейкин; Старца исполняет кинорежиссер Николай Бурляев, который ради этой роли впервые за 50 лет вышел на театральную сцену. Музыкальный пролог, ставший гимном спектакля, написала и исполнила Ольга Кормухина. В спектакле объединены современная хореография, драматический текст и мультимедийное декорационное оформление, звучит музыка русских композиторов – Чайковского, Прокофьева, Мусоргского, Рахманинова, Свиридова.Утренний показ спектакля 7 марта будет благотворительным: на него приглашены педагоги-участники семинара, участники танцевальных коллективов города и области, ребята из детских домов, многодетные семьи, воспитанники социальных детских учреждений.Культурно-просветительский, образовательный проект «Волжские сезоны» призван стать серьезной творческой мастерской по повышению уровня молодежного танцевального творчества в стране, и рассчитан на три года. Первый начнется в марте текущего года и будет посвящен работе с педагогами детских и юношеских танцевальных коллективов. На двухдневный семинар-практикум соберутся 150 педагогов-балетмейстеров и хореографов со всей области, работающих в разных танцевальных стилях и жанрах.