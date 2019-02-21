В Самарском театре кукол покажут премьеру спектакля «Буратино, или Тайна волшебной двери»

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24 февраля в 10:30 и 13:00 в ГБУК «Самарский театр кукол» состоятся премьерные показы спектакля «Буратино, или тайна волшебной двери».В Год театра Самарский театр кукол представляет своим зрителям спектакль в постановке режиссера Московского детского камерного театра кукол Валерия Баджи. Постановка состоялась благодаря участию театра в федеральной программе «Культура малой Родины».Спектакль «Буратино, или Тайна волшебной двери» по мотивам сказочной повести Алексея Толстого предлагает детям задуматься о том, что такое счастье.Обращаем внимание, что спектакли Самарского театра кукол проходят на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).3+Фото: pixabay.com