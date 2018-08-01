В Самарском областном художественном музее откроется выставка художника Андрея Курочкина «Меланхолия»

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В четверг, 2 августа, в 18:00 в Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) состоится открытие выставки художника Андрея Курочкина «Меланхолия».Самарскому зрителю это имя незнакомо - долгое время художник работал для себя, в стол, при этом занимаясь бизнесом. Путь к изобразительному искусству был непростым, но художник был целеустремленным.На выставке представлены произведения художника, выполненные в жанре пейзажа и портрета. Пейзажи, написанные широкими плоскостями, местами «нагружены» фактурой, местами будто процарапаны, напоминают старую потертую фотографию с неявными контурами и монохромной гаммой. В городских пейзажах нет людей - это такие города-призраки, города-воспоминания. На портретах Андрея Курочкина, словно выплывая из темного фона, проступают очертания людей, без каких-то примет времени и пространства. Созданные в экспрессивной манере, его образы отсылают к портретам Хаима Сутина, с узловатыми большими руками, иногда к портретам стариков Рембрандта с характерными свето-теневыми эффектами.Выставка продлится до 9 сентября 2018 года.