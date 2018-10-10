В Самарском областном художественном музее откроется выставка «Суровый стиль»

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11 октября в 18:00 в Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) состоится открытие выставки «Суровый стиль. Отечественная живопись 60-80 гг. XX в. из коллекции В.В. Воронского».В экспозиции представлено более 30 произведений ярких мастеров середины - второй половины XX столетия: Н. Андронова, В. Иванова, Г. Коржева, И. Обросова, В. Попкова, Т. Салахова, О. Вуколова, В. Стожарова, А. Тутунова, В. Тюленева и других известных живописцев.Работы представляют одно из интереснейших и значительных явлений в советском изобразительном искусстве 60-80-х гг. XX века, известного под названием «суровый стиль». Это явление ознаменовало собой начало нового этапа в отечественной живописи и оказало существенное влияние на ее дальнейшее развитие. «Суровый стиль» в советском искусстве возник в контексте исторических, социальных и политических перемен, происходивших в эпоху «оттепели», а его концепция отразила разрыв с нормативностью сталинского периода и выход к новым творческим рубежам. Это время романтиков и бунтарей, породившее новые стилевые тенденции. Для художников «сурового стиля» характерна поэтизация и героизация жизни простых людей, подчеркивание их энергии, воли, драматизация судеб своих соотечественников при отождествлении себя с ними. Важным импульсом творчества мастеров «сурового стиля» стало обращение к художественным традициям разных эпох: их своеобразное восприятие приемов постимпрессионизма, наследия русского авангарда, исканий советских живописцев 1920-1930-х годов, а также обращение к искусству Древней Руси и Проторенессанса.Выставка продлится до 18 ноября 2018 года.