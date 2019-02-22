В Самарском художественном музее откроется выставка пейзажиста Ивана Комиссарова «Край вдохновения»

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28 февраля Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92) представляет выставку картин народного художника России Ивана Комиссарова (1929-2009) из коллекции В.П. Кузьмина - «Край вдохновения». Из 97 произведений художника, входящих в это большое частное собрание, было отобрано 47 работ, представляющих творческую эволюцию мастера.Выставки работ пейзажиста всегда вызывали особенный интерес зрителей.Иван Еремеевич Комиссаров родился 10 мая 1929 года в селе Яблоневый Гай Ивантеевского района Саратовской области. Он окончил декоративно-оформительское отделение Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого (1944-1947). В Куйбышев Комиссаров приехал в 1946-м.В 1955 году картины Комиссарова были впервые показаны на выставке в Куйбышеве, и с тех пор его работы регулярно появлялись на областных, республиканских, всесоюзных, международных выставках. В 1964 году Комиссаров вступил в Союз художников России. В 1976 году ему было присвоено звание «Заслуженный художник России», а в 2008-м – «Народный художник РФ».С 1956 года на протяжении десятилетий Комиссаров в составе творческих групп совершал поездки по Золотому кольцу России; он побывал и в Средней Азии, Сибири, на Кавказе. Художник неоднократно бывал и за рубежом – в Марокко, Франции, Германии, Болгарии, Румынии, Югославии, на Кубе; его произведения находятся во многих собраниях мира.Как и многие советские пейзажисты 2-й половины ХХ века, Иван Комиссаров опирался на традиции Союза русских художников, мастеров московской школы живописи, К.А. Коровина, К.Ф. Юона, Л.В. Туржанского, С.Ю. Жуковского, И.Э. Грабаря.В 1970-е годы во время поездок в Дома творчества Комиссаров сблизился с художниками владимирской школы, именно тогда, основываясь на традициях иконописи и колористических приемах, а также фактурном письме владимирских живописцев, он разработал способ работы маслом по особому меловому грунту.Многие годы подряд с наступлением весны он выезжал за Волгу, на Бахилову поляну, где жил до поздней осени, отдавая все свое время писанию этюдов и картин. Самарский край стал для художника краем вдохновения, и красоту и размах его пространств он воплощал в своих холстах.Выставка продлится до 24 марта.