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Новости /  Общество /  Культура  

В Самарском драмтеатре представят премьеру спектакля «Барышня-крестьянка»

19 декабря 2018 09:25
171
В Самарском драмтеатре представят премьеру спектакля «Барышня-крестьянка»
Спектакль наполнен музыкальными, вокальными, танцевальными и пластическими номерами.

21 декабря в 18:00 и 22 декабря в 13:00 и 18:00 в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького (пл. Чапаева, 1) пройдут премьерные показы спектакля «Барышня-крестьянка» по мотивам повести А.С. Пушкина.
Спектакль наполнен музыкальными, вокальными, танцевальными и пластическими номерами. На сцене зритель увидит очаровательных героев пушкинской повести, которые расскажут историю своей любви.
Спектакль посвящается памяти художественного руководителя театра Вячеслава Гвоздкова.
Главный режиссер - Валерий Гришко.
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