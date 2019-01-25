В Самарской областной юношеской библиотеке состоится открытая лекция «Русская футуристическая книга»

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31 января в 19:00 в Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) в рамках проекта «Культпросвет» пройдет открытая лекция «Русская футуристическая книга» (16+).Гостем проекта станет Дарья Волкова - художник, искусствовед, организатор лектория «Куда Смотреть». На лекции посетители юношеской библиотеки познакомятся с феноменом культуры, возникшим в начале XX века – русской футуристической книгой.Серебряный век породил несколько ярких направлений литераторов и художников, самое авангардное из них – футуристы. Именно они изобрели новый художественный язык, экспериментировали со словами и звуками, а художники-футуристы - с формой. Вместо обычной типографской бумаги они печатали книги на обоях, газетах и оберточной бумаге. В этих книгах текст писался от руки, использовались вычурные шрифты и иллюстрации. Сейчас эти книги, выходившие тиражом 200–300 экземпляров, являются большой редкостью, предметом коллекционирования и изучения.В рамках мероприятия читатели библиотеки смогут увидеть примеры футуристических книг и обсудить с лектором влияние этого феномена на дальнейшее развитие российской культуры.Фото pixabay.com