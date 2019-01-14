В Самарской областной универсальной научной библиотеке появился единый электронный каталог
14 января 2019 10:49
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13 января 2019 года Самарская областная универсальная научная библиотека отметила день рождения - 159 лет.
Напомним, фонды областной библиотеки насчитывают свыше 4 миллионов единиц хранения, помимо книг и периодики имеются описания изобретений, спецвиды, ГОСТы, ноты, карты и многое другое. Все полученные материалы аккуратно систематизируются и хранятся. В фонде библиотеки имеются и диафильмы, а также микрофиши — документы в виде микроформы на прозрачной форматной пленке с последовательным расположением кадров в несколько рядов. Аппарат для их просмотра также есть в библиотеке.
Для читателей открылся полезный сервис – единый электронный каталог, в котором собраны все фонды: книги, словари, справочная литература, ноты, документы, всевозможные газеты и журналы разных лет. Теперь узнать о наличии или отсутствии нужных изданий, заказать книгу или какой-либо другой документ можно на сайте библиотеки по ссылке: http://test-lib.website/search.
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