В Самарской областной универсальной научной библиотеке покажут уникальное издание книги «Апостол» XVII века

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1 марта в Музее книги и истории Самарской областной универсальной научной библиотеки (г.Самара, пр. Ленина, 14А, 1 этаж центрального корпуса) начала работу выставка одной книги: «Апостол. Памятник русского книгопечатания».Это первая точно датированная печатная русская книга. Именно 1 марта 1564 года принято считать днем рождения русского книгопечатания. В 2019 году «Апостолу» – одной из основных в круге богослужебных книг – исполняется 455 лет.Посетителей выставки ждет интересная встреча с памятниками русского книгопечатания. В фондах универсальной научной библиотеки хранятся несколько экземпляров «Апостола» разного времени издания. Среди поистине уникальных экспонатов – московское издание 1623 года, над которым работал талантливый мастер Печатного двора Кондратий Иванов, внесший весомый вклад в развитие книжной культуры XVII века. На выставке также представлен рукописный экземпляр «Апостола» того же периода, свидетельствующий о непреходящей популярности этой книги в русской православной среде.Выставка будет работать с 1 по 31 марта 2019 года.Издание первой печатной книги началось 19 апреля 1563 года. Выбор пал на «Деяния и послания апостолов», написанные евангелистом Лукой, – часть Нового Завета. Книгу использовали на богослужениях, при подготовке священников и для обучения грамоте в церковно-приходских школах. Как и Евангелие, она была одной из самых читаемых на Руси. Обычно рукописи украшали заставками, буквицами, строками вязи, затем эта традиция перешла и в русскую печатную книгу. За процессом зарождения русского книгопечатания следил сам государь.На издание первого печатного московского «Апостола» ушел почти год. 1 марта 1564 года вышла русская печатная датированная книга: на 534 страницы, по 25 строк на каждой. Тираж - около двух тысяч экземпляров. «Апостол» Ивана Федорова на долгое время стал образцом оформления для книгоиздателей. Расположение текста на полосе, украшение орнаментом и гравюрой с изображением святого апостола Луки заложили основы типографского мастерства, которым следовали как печатники в России, так и издатели книг церковнославянского шрифта за ее пределами.