В Самарской областной универсальной научной библиотеке покажут уникальное издание книги «Апостол» XVII века

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1 марта 2019 г. в Музее книги и истории Самарской областной универсальной научной библиотеки (1 этаж центрального корпуса) начинает работу выставка одной книги: «Апостол. Памятник русского книгопечатания». Это первая, точно датированная, печатная русская книга. Именно 1 марта 1564 г. принято считать днем рождения русского книгопечатания. В 2019 году «Апостолу» - одной из основных в круге богослужебных книг - исполняется 455 лет.Посетителей выставки ждет интересная встреча с памятниками русского книгопечатания! В фондах СОУНБ хранятся несколько экземпляров «Апостола» разного времени издания. Среди поистине уникальных экспонатов - московское издание 1623 г., над которым работал талантливый мастер Печатного двора Кондратий Иванов, внесший весомый вклад в развитие книжной культуры XVII века. На выставке также представлен рукописный экземпляр «Апостола» того же периода, свидетельствующий о непреходящей популярности этой книги в русской православной среде.Время работы выставки: с 1 по 31 марта 2019 г.