В Самарской областной детской библиотеке пройдут встречи с гостями из Африки

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В рамках фестиваля "Франкофония-2018" 25 марта в Самарской областной детской библиотеке пройдут две встречи с франкофонами:- в 12.00 - встреча с франкофоном из Марокко- в 13.30 - встреча с франкофоном из Кот-д'ИвуарПредставители этих стран Африки расскажут об их культуре, традициях, природе и многом другом.Встречи будут проходить на французском языке с переводом на русский.Количество мест ограничено. Для участия просьба регистрироватья по тел. 337 03 88Встречи пройдут по адресу: ул.Невская, 8, сообщает Альянс Франсез Самара.