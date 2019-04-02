В Самарской областной библиотеке торжественно завершился конкурс короткого рассказа «Сестра таланта»

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В субботу, 30 марта, в Самарской областной универсальной научной библиотеке в торжественной обстановке завершился 6 Межрегиональный конкурс короткого рассказа «Сестра таланта-2019» для молодых прозаиков от 7 до 25 лет.К 10 часам утра в главном корпусе библиотеки собрались молодые авторы, а также их родители и друзья. Участников литературного конкурса организаторы разделили на три возрастные группы и предоставили возможность принять участие в творческих мастер-классах состоявшихся писателей.Самарский писатель, лауреат литературной премии «Дебют» Андрей Олех мастер-класс для молодых прозаиков провел в форме живой беседы. Он откровенно сказал, что научить писать невозможно, но щедро делился практическими советами и рассказывал о себе.«Смотрите по сторонам, буквально за всем, писателю нужны детали, малейшие подробности. Читайте все! Особенно то, что не нравится. Чтобы точно понимать, как именно вам писать не надо», - говорит самарский прозаик.После полезного общения, ребята брали автографы у маститых авторов, фотографировались с ними и, конечно, все ждали самого волнительного момента – финала конкурса.«Вы — творцы новой литературной реальности»Ровно в 12.00 состоялся торжественный момент награждения всех участников и победителей.Среди участников финала конкурса были представители из Пензенской, Самарской, Московской, Калининградской областей, а также республики Башкирия и Татарстана. Остальные наблюдали за церемонией награждения в формате трансляции на youtube-канале библиотеки.