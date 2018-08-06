В Самарской областной библиотеке состоится вечер поэзии и музыки.

112

21 августа в 18:00 в конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится вечер поэзии и музыки.Для гостей библиотеки выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов – поэт, член Союза писателей России Софья Сыромятникова и пианист, преподаватель Консерватории Синьхай (Гуанчжоу, Китай) Андрей Кудряков. Андрей является выпускником Саратовской консерватории, имеет большой и сложный репертуар, активно выступает с концертами не только в России, но и в других странах: Италии, Польше, Греции и Китае.В программе вечера прозвучат музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов, а также стихотворения, вошедшие в новую книгу Софьи Сыромятниковой «25 мартобря».Вечер проводится в рамках областного проекта «Писатель в библиотеке».