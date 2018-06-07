В Самарской области завершилась Восьмая музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета
7 июня 2018 12:11
С 1 по 7 июня в Самарской области проходила Восьмая музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронатом народного артиста России Юрия Башмета (6+). В этом году мероприятие проходило в городах Самара и Новокуйбышевск.
Проведение Академии осуществлялось под руководством министерства культуры Самарской области и общества с ограниченной ответственностью «Русское концертное агентство. Концерты и фестивали».
Организаторы - ГБУК «Агентство социокультурных технологий», общество с ограниченной ответственностью «Русское концертное агентство. Концерты и фестивали» и администрация г.о. Новокуйбышевск при партнерской поддержке Самарской государственной филармонии, администраций г.о.Чапаевск и Волжского района.
Артистический директор Академии – народный артист России Юрий Башмет.
На академию в 2018 году приехали 70 юных участников из 12 стран Балтии и СНГ, включая Россию. От Самарской области приняли участие 40 юных музыкантов из Самары, Тольятти, Кинеля, Новокуйбышевска, Похвистнево, Сызрани, Чапаевска, м.р. Большеглушицкий. На мероприятие также были приглашены 9 музыкантов с мировым именем.
В рамках мероприятия прошло более 350 мастер-классов, было дано 5 публичных концертов (в Самарской филармонии, в селе Воскресенка Волжского района, в городе Чапаевск и два концерта – во Дворце Культуры города Новокуйбышевск). Зрительская аудитория академии составила свыше 8 тысяч человек.
Академия завершилась 6 июня во Дворце культуры Новокуйбышевска торжественной церемонией награждения участников и преподавателей и заключительным гала-концертом преподавателей и участников Академии в сопровождении Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением народного артиста России Юрия Башмета.
Кроме того, в этот день проходил кастинг в Национальный юношеский симфонический оркестр. На прослушивание пришли 11 юных музыкантов, из них 10 – из Самарской области. Это были дети, играющие на скрипке, тромбоне, трубе, виолончели. флейте, валторне и кларнете. Среди них - ученики Центральной музыкальной школы города Самары, Самарского музыкального училища, Детской музыкальной школы №4 города Тольятти, а также самарцы, уже обучающиеся в различных учреждениях культуры города Москвы. Результаты кастинга будут известны позже.
Восьмая музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета – это комплекс образовательных мероприятий для одаренных детей, состоящий из мастер-классов с участием выдающихся деятелей в сфере музыкального искусства, концертов известных артистов современности и участников Академии. Академия проводится в целях выявления и поддержки одаренных детей и творчески перспективной молодежи, является эффективной формой поиска и развития молодых талантливых музыкантов.
В Академии участвовали 9 прославленных музыкантов мира, сообщает ГБУК "Агентство социокультурных технологий".
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