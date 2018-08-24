В Самарской области с начала учебного года откроются две новых школы

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23 августа 2018 года под председательством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олега Машковцева прошло окружное совещание в режиме видеоконференции по вопросу подготовки общеобразовательных организаций регионов ПФО к новому 2018-2019 учебному году.В мероприятии приняли участие руководители региональных органов исполнительной власти, курирующие соответствующую сферу деятельности, представители территориальных управлений Роспотребнадзора, МВД и МЧС России.В 2018-2019 учебном году в Приволжском федеральном округе планируется функционирование 9639 общеобразовательных организаций с числом учащихся свыше 3,2 млн. человек. С начала учебного года в 10 регионах ПФО открываются 26 новых школ (Республика Башкортостан – 8, Татарстан – 6, Мордовия, Пермский край, Самарская и Саратовская области – по 2, Кировская, Оренбургская и Пензенская области – по 1).Положительным моментом является достижение 100% обеспечения школьников во всех регионах округа бесплатным комплектом учебников, соответствующих Федеральному перечню. Также Олег Машковцев отметил сокращение количества объектов, не оборудованных выводом сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны: «Так, если к началу 2017-2018 учебного года насчитывалось 617 объектов, не обеспеченных выводом сигнала, то к началу этого учебного года – 305 объектов в 5 регионах округа (Республика Башкортостан, Кировская, Оренбургская, Самарская и Саратовская области)».Особое внимание заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев уделил вопросам охраны, организации системы видеонаблюдения и пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях. Отдельным регионам округа было поручено активизировать работу по своевременному устранению выявленных надзорными органами замечаний.В ходе видеоконференции заслушаны выступления участников совещания от регионов округа по проблемным моментам, связанным с подготовкой школ к новому учебному году. Комиссионная приемка общеобразовательных организаций в регионах ПФО проводится согласно утвержденным графикам и планируется к завершению в срок до 31 августа текущего года.Фото pixabay.com