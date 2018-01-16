В Самарской области пройдет ежегодный внедорожный фестиваль Снежный Беспредел

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28 января на военном полигоне посёлка Рощинский состоится ежегодный внедорожный фестиваль Снежный Беспредел, посвящённый 74-й годовщине Полного снятия блокады Ленинграда.В рамках фестиваля пройдёт Военно-Историческая Реконструкция "Операция Январский Гром" которая даст возможность зрителям и гостям фестиваля на короткое время стать свидетелями эпизода героического освобождения Ленинграда бойцами Красной Армии! Множество техники, мощная пиротехника, динамичная стрельба и стремительная атака ведущая к победе не оставят равнодушными никого!Организаторы реконструкции в рамках фестиваля:2-я гвардейская общевойсковая Краснознамённая армияЦСКА ВВСВИК "ЛИНИЯ ФРОНТА"Клуб ЛЕГИОН 4х4Начало фестиваля в 9:00Начало реконструкции "Операция Январский Гром" в 12:00Вход свободный.