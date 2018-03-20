В Самарской области отметят национальный праздник Навруз

123

21 марта 2018 года в 17.00 в государственном учреждении Самарской области «Учебно-спортивный центр «Грация» (г.о. Самара, ул. Физкультурная, д. 116) состоится празднование Навруза – праздника весны, имеющего многовековую историю.В программе мероприятия – театрализованное действие «Здравствуй, Навруз!», концертная программа с использованием элементов национальных обрядов, выставка декоративно-прикладного творчества.Праздник стал традиционным для Самарской области, где его празднуют казахи, башкиры, таджики, азербайджанцы, узбеки, туркмены, киргизы и другие народы. Начиная с 2011 года в Самарской области Навруз отмечается как межнациональный праздник.Навруз как праздник, символизирующий весеннее пробуждение, молодость, изобилие, силу добра и прощения, был известен более 3 тысяч лет назад среди последователей религии зороастризма. Родиной праздника является древнее персидское государство.В 2009 году Навруз по решению ЮНЕСКО был включен в список нематериального культурного наследия человечества (наряду с другими 76-ю элементами нематериального наследия со всего мира) и во многих странах сегодня отмечается как государственный праздник, сообщает пресс-служба облправительства.