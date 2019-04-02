В Самаре завершается XXV региональная олимпиада в области искусства «Содружество. Евразийские art-диалоги»

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3 апреля в 10.00 на базе Детской музыкальной школы № 3 имени М.И. Глинки (Самара, Волжский проспект, 43) состоится III заключительный тур XXV региональной олимпиады в области искусства «Содружество. Евразийские art-диалоги» (6+).Участники олимпиады - учащиеся детских школ искусств городских округов Самара, Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель, Октябрьск, Отрадный, Чапаевск и муниципальных районов Ставропольский и Челно-Вершинский.Темами для исследовательских работ в этом году стали Год театра в России, мировая и региональная художественная культура, великие имена России в мировом художественном пространстве. Среди исследовательских работ будут представлены статьи, эссе, очерки, научные работы, исследования и рефераты.В состав жюри вошли ведущие специалисты в области культуры: преподаватель Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова Ольга Сереброва; директор Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина, член союза художников России Галина Мисюк; директор Детской музыкальной школы № 3 имени М.И. Глинки городского округа Самара, заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Хвостова.

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