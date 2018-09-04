В Самаре торжественно откроют скульптурную композицию «Архитектура танца»

63

5 сентября в 17.00 в сквере на площади Куйбышева (на пересечении улиц Галактионовской и Вилоновской, напротив Дома актера) состоится открытие скульптурной композиции «Архитектура танца», посвященной творчеству Мариуса Петипа, выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстеру, театрального деятеля, стоявшего у истоков зарождения современного российского балета.2018 год в России посвящен отечественному балету и 200-летию со дня рождения великого хореографа Мариуса Петипа (1818-1910). Его роль в развитии российского балета неоценима. Благодаря Мариусу Петипа русский балет стали называть лучшим в мире. Он поставил более 60 балетов, был удостоен высочайших наград, а также создал свод правил, который до сих пор применяют в искусстве театрального танца и считают основами балетного академизма.В скульптурной композиции представлены семь абстрактных фигур, которые застыли в балетных па. Каждая из них читается при определенном ракурсе, при наложении друг на друга трёх изогнутых линий, блестящих, словно струящихся, лент.Авторами скульптурной композиции являются самарские архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы. Проект реализован на частные средства компании «Пегас-Агро».Партнером проекта также выступает Самарский академический театр оперы и балета. Напомним, в прошлом году в театре был реализован творческий проект «Grand pas Петипа», удостоившийся гранта Президента Российской Федерации В.В. Путина для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.Гости мероприятия смогут увидеть выступления артистов балетной труппы Самарского академического театра оперы и балета, струнного квартета театра, а также работы самарских художников, выполненные в рамках выставочного проекта «Великие шаги Мариуса Петипа». Завершится церемония открытия импровизацией артистов балета «Архитектура танца», сообщает пресс-служба горадминистрации.