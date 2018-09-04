Я нашел ошибку
Главные новости: 
Тольяттинские спортсмены завоевали медали первенства России по парусному спорту
Тольяттинские спортсмены завоевали медали первенства России по парусному спортуи
Чиновники обсудят, что делать с долгами по зарплате строителей
Чиновники обсудят, что делать с долгами по зарплате строителей "Самара Арены"
В Самаре граждане России без прописки смогут проголосовать на железнодорожном вокзале Заявления принимает участковая избирательная комиссия.
В Самаре граждане России без прописки смогут проголосовать на железнодорожном вокзале
Более 84 % российских компаний готовы продать активы из-за напряжения с Западом
Более 84 % российских компаний готовы продать активы из-за напряжения с Западом
В Новокуйбышевске пройдет день донора
В Новокуйбышевске пройдет день донора
Около 400 миллионов должны контрагенты филиалу «Самарские РС» за услуги по передаче электроэнергии
Около 400 миллионов должны контрагенты филиалу «Самарские РС» за услуги по передаче электроэнергии
Визит Мединского в Самару переносится В четверг ожидается приезд его заместителя.
Визит Мединского в Самару переносится
В Самаре выберут лучшего водителя такси
В Самаре выберут лучшего водителя такси
сегодня  Вторник, 4 сентября, 14:17
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/09:
USD 67.74
-0.3
EUR 78.64
-0.86
Искать
Новости /  Общество /  Культура  

В Самаре торжественно откроют скульптурную композицию «Архитектура танца»

4 сентября 2018 12:48
63
В Самаре торжественно откроют скульптурную композицию «Архитектура танца»
В скульптурной композиции представлены семь абстрактных фигур, которые застыли в балетных па.

5 сентября в 17.00 в сквере на площади Куйбышева (на пересечении улиц Галактионовской и Вилоновской, напротив Дома актера) состоится открытие скульптурной композиции «Архитектура танца», посвященной творчеству Мариуса Петипа, выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстеру, театрального деятеля, стоявшего у истоков зарождения современного российского балета.
2018 год в России посвящен отечественному балету и 200-летию со дня рождения великого хореографа Мариуса Петипа (1818-1910). Его роль в развитии российского балета неоценима. Благодаря Мариусу Петипа русский балет стали называть лучшим в мире. Он поставил более 60 балетов, был удостоен высочайших наград, а также создал свод правил, который до сих пор применяют в искусстве театрального танца и считают основами балетного академизма.

В скульптурной композиции представлены семь абстрактных фигур, которые застыли в балетных па. Каждая из них читается при определенном ракурсе, при наложении друг на друга трёх изогнутых линий, блестящих, словно струящихся, лент.
Авторами скульптурной композиции являются самарские архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы. Проект реализован на частные средства компании «Пегас-Агро».
Партнером проекта также выступает Самарский академический театр оперы и балета. Напомним, в прошлом году в театре был реализован творческий проект «Grand pas Петипа», удостоившийся гранта Президента Российской Федерации В.В. Путина для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
Гости мероприятия смогут увидеть выступления артистов балетной труппы Самарского академического театра оперы и балета, струнного квартета театра, а также работы самарских художников, выполненные в рамках выставочного проекта «Великие шаги Мариуса Петипа». Завершится церемония открытия импровизацией артистов балета «Архитектура танца», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
4 сентября 2018  13:12
Визит Мединского в Самару переносится В четверг ожидается приезд его заместителя.
Визит Мединского в Самару переносится
В четверг ожидается приезд его заместителя. Социум
68
4 сентября 2018  12:58
В Тольятти проходит областной форум
В Тольятти проходит областной форум "Стратегия лидерства"
Сессию открыл Глава региона Дмитрий Азаров. Социум
70
4 сентября 2018  12:52
Проекту магистрального нефтепродуктопровода «Юг» мешает могильник в Самарской области
Проекту магистрального нефтепродуктопровода «Юг» мешает могильник в Самарской области
Раскопки необходимо будет провести на площади 2324 кв. м. Социум
78
Весь список

Здравоохранение
4 сентября 2018  13:28
В Новокуйбышевске пройдет день донора
В Новокуйбышевске пройдет день донора
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самарской области. Здравоохранение
73
4 сентября 2018  12:01
На Куйбышевской железной дороге стартовала прививочная кампания
На Куйбышевской железной дороге стартовала прививочная кампания
Она продлится до 1 ноября. Здравоохранение
97
4 сентября 2018  11:54
Глава Минздрава рассказала, какими будут цены на лекарства
Глава Минздрава рассказала, какими будут цены на лекарства
Нет предпосылок в ближайшее время к повышению стоимости лекарств. Здравоохранение
112
Весь список
Новости медицины
21 августа 2018  18:23
ДНК тестирование в спортивной генетике
ДНК тестирование в спортивной генетике
 ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
128
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
844
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
1077
Весь список
Туризм
4 сентября 2018  10:15
Ростуризм удалил
Ростуризм удалил "Натали турс" из федерального реестра
Решение было принято из-за того, что компания объявила об аннулировании всех своих туров с 4 июля. Туризм
110
30 августа 2018  09:39
Жигулевск вошел в топ-5 популярных у туристов малых городов России летом-2018
Жигулевск вошел в топ-5 популярных у туристов малых городов России летом-2018
На первом месте Рейтинга Суздаль. Туризм
237
22 августа 2018  10:15
Вакансия мечты. Самый романтичный замок Фландрии ищет хранителя
Вакансия мечты. Самый романтичный замок Фландрии ищет хранителя
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
396
Весь список
Образование
3 сентября 2018  22:59
И это не первый случай. К примеру, в прошлом году в учебное заведение не пустили девочку с розовыми волосами.
В Петербурге ученицу с синими волосами не пустили в школу на 1 сентября
И это не первый случай. К примеру, в прошлом году в учебное заведение не пустили девочку с розовыми волосами.  Образование
241
3 сентября 2018  18:45
Более двух тысяч студентов поступили в этом году в СамГТУ, для них на набережной была подготовлена обширная программа, которая должна была представить всю полноту студенческой жизни в вузе.
СамГТУ отметил День знаний на самарской набережной
Более двух тысяч студентов поступили в этом году в СамГТУ, для них на набережной была подготовлена обширная программа, которая должна была представить всю... Образование
264
3 сентября 2018  18:36
Уже сегодня в университетах региона работает 5573 преподавателя, в числе которых 875 докторов наук, 3341 кандидаты наук. Все они обучают 90 тысяч студентов. В этом году на первые курсы в вузы поступили 12 тысяч человек.
Университетское образование СО отмечает вековой юбилей
Уже сегодня в университетах региона работает 5573 преподавателя, в числе которых 875 докторов наук, 3341 кандидаты наук. Все они обучают 90 тысяч студентов. В этом году... Образование
227
Весь список

Культура
4 сентября 2018  12:48
В Самаре торжественно откроют скульптурную композицию «Архитектура танца»
В Самаре торжественно откроют скульптурную композицию «Архитектура танца»
В скульптурной композиции представлены семь абстрактных фигур, которые застыли в балетных па. Культура
62
3 сентября 2018  16:51
Участниками короткой фестивальной программы «Золотой репки» в этом году стали театры из Москвы и Толь
В Самаре проходит Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка»
Участниками короткой фестивальной программы «Золотой репки» в этом году стали театры из Москвы и Толь  Культура
214
3 сентября 2018  12:12
Открытие скульптурной композиции «Архитектура танца» состоится в Самаре
Открытие скульптурной композиции «Архитектура танца» состоится в Самаре
Авторами скульптурной композиции являются самарские архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы. Культура
249
Весь список
Мода
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
192
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1177
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1388
Весь список


Видео
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
371
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
883
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1529
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1051
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1924
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1691
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
383
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1304
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
909
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
999
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
990
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
733
Весь список

Мероприятия
В Самаре отметят День дружбы народов
СамГТУ отметил День знаний на самарской набережной
День города в Самаре будут праздновать целых три дня
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда