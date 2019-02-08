В Самаре стартует новый музыкально-выставочный проект о конкурсе им. П. И. Чайковского

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9 февраля в 15:00 в Самаре стартует новый музыкально-выставочный проект «Международный конкурс им. П. И. Чайковского: история, имена, открытия». Гостям расскажут о творческих встречах, экскурсиях и других событиях, которые будут проходить в рамках проекта в течение года, а также представят концерт!Концертная программа:«Сентиментальный вальс» и «Мелодию» (инструментальный ансамбль «Квинта»)фортепианное произведение «Размышление» (Т. Свитова)«Романс» для виолончели с инструментальным ансамблем (С. Евстафьева)Вокальное отделение:романсы «Средь шумного бала» и «Благословляю вас, леса» (В. Медведев)вокальные миниатюры для детей «Мой Лизочек» и «Мой садик» (М. Бунтин (гитара) и Ю. Ермишкина)романс «Канарейка» (М. Иванова)романс «Легенда» на стихи Н. Плещеева (вокально-хоровой ансамбль «Великий распев»)Мероприятие состоится по адресу: отдел искусств СОУНБ (п-кт Ленина, 14А, 2 этаж).Вход свободный.6+