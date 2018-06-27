В Самаре стартует летний джазовый фестиваль «Джаз в Струковском»

170

В июле 2018 года в обновленном Струковском саду на летней эстраде самарское джазовое «Движение» проведет серию джазовых концертов (0+). В этом году организаторы познакомят самарских слушателей не только с лучшими российскими исполнителями, но и с зарубежными артистами.Первый концерт состоится 4 июля в 19.00 в одном из самых живописных мест города - на обновленной летней эстраде Струковского сада и будет доступен для всех желающих. В этот день гости мероприятия услышат трио «Shalosh» (Израиль). Этот коллектив - настоящий феномен джазовой музыки. Следуя по стопам великого Авишая Коэна, соединяя в своем творчестве ближневосточные мотивы с импровизационным началом, «Shalosh» постоянный участник европейских джазовых фестивалей.Джазовый фестиваль проходит в рамках грантовой поддержки по реализации проектов в области культуры и искусства городского округа Самара, сообщает сайт горадминистрации.Подробное описание концертных программ и расписание можно найти на официальном сайте проекта: http://samarajazz.ru/shalosh.html