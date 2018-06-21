В Самаре стартовал проект «Модерн в облаках»

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Сегодня, 21 июня в Самаре во дворе особняка Курлиной (Музей модерна) запустили четырехметровый гелиевый шар. Это только начало масштабного проекта "Модерн в облаках". На днях вдоль основных гостевых и туристических маршрутов ЧМ-2018 в небо взмоют еще 17 аэростатов.Проект "Модерн в облаках" будет реализован в Самаре в дни Чемпионата мира по футболу. Он представит гостям мундиаля самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Над 18 зданиями начала ХХ века будут висеть 4-метровые гелиевые шары с графическим изображением, названием и годом постройки объекта. Возле них установлены навигационные стенды с информацией.Рядом с архитектурными памятниками разместятся шесть творческих площадок с разного рода активностями. Они будут работать накануне и в день матчей Чемпионата мира на «Самара-Арене». На трех площадках выступят музыкальные коллективы, на остальных - уличные артисты, танцоры и художники.Авторы проекта - архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы (мастерская урбанистики «Артполис»). Соавторами выступили архитектурный обозреватель Армен Арутюнов, организаторы фестиваля «Метафест» Андрей Кочетков и Алексей Есин, доцент Самарского университета Андрей Чернов, музыканты Дмитрий и Татьяна Дмитриевы, художники Лилия и Алексей Лысенковы и Ирина Павлова.Отметим, что Самара обладает уникальным архитектурным наследием эпохи модерн. Едва ли другой нестоличный город России может похвастаться таким количеством и качеством сохранившихся объектов.