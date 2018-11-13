В Самаре состоится третья встреча книжного клуба на французском языке.

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В Самаре 14 ноября в среду в 18.30, состоится 3-я встреча книжного клуба на французском языке.В этот раз гости обсудят романы французской писательницы Амели Нотомб в кофейне "Конфитюр" (ул.Молодогвардейская, 99), сообщает Альянс Франсез Самара.Вход свободный!Клуб предназначен для тех, кто имеет уровень французского языка В1 и выше (16+).