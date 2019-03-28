В Самаре состоится концерт «Рыцарь танца», посвященный памяти хореографа Никиты Долгушина
28 марта 2019 11:52
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29 марта в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) посвятит концерт памяти Никиты Долгушина, танцовщика и хореографа, который почти десять лет был главным балетмейстером театра.
Никита Александрович Долгушин родился в Ленинграде, пережил блокаду, против воли родителей поступил в балетное училище и стал звездой сначала в Кировском (Мариинском) театре, а затем и в масштабах страны.
Никита Долгушин был талантлив не только в области танца – он был художником-оформителем многих своих постановок. Кроме того, он много лет посвятил преподаванию в Санкт-Петербургской консерватории и был педагогом-репетитором в Михайловском театре. Среди артистов, которых он обучал, – Фарух Рузиматов и Ирина Перрен.
В программу концерта, посвященного памяти Никиты Долгушина, войдет балет «Павильон Армиды» – восстановленная постановка, выпущенная им в Самарском академическом театре оперы и балета в 1998 году, а также номера из балетов, реставрацией которых он занимался, и номера в его авторской хореографии, включая фрагменты из «Кармен-сюиты».
За час до концерта, в 17:30, в Колонном зале театра для зрителей начнется лекция петербургского балетоведа Ольги Розановой, лично знавшей Никиту Долгушина и изучавшей его творчество.
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