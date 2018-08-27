В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
27 августа 2018 11:22
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В Самаре в воскресенье, 26 августа прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь".
Меньше чем месяц назад сообщалось, что в этом году фестиваля не будет, но организаторы все же сумели устроить настоящий праздник искусства.
Напомним, глава региона Дмитрий Азаров также решил поддержать проведение фестиваля. По его мнению, «Пластилиновый дождь» является достоянием Самарской области и стал ее визитной карточкой.
И фестиваль состоялся! В течение пяти вечеров перед зрителями выступали уличные театры, артисты оригинального жанра и музыкальные коллективы.
В последний день гостей радовали музыкальные группы, артист Murmuyo (Чили), световое шоу «CLAY».
Завершил фестиваль спектакль от независимого театра "Пластилиновый дождь" -"ОБРЯД".
Фото: Дильдина Светлана.
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