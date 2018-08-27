В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото

138

В Самаре в воскресенье, 26 августа прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь".Меньше чем месяц назад сообщалось, что в этом году фестиваля не будет, но организаторы все же сумели устроить настоящий праздник искусства.Напомним, глава регионатакже решил поддержать проведение фестиваля. По его мнению, «Пластилиновый дождь» является достоянием Самарской области и стал ее визитной карточкой.И фестиваль состоялся! В течение пяти вечеров перед зрителями выступали уличные театры, артисты оригинального жанра и музыкальные коллективы.В последний день гостей радовали музыкальные группы, артист Murmuyo (Чили), световое шоу «CLAY».Завершил фестиваль спектакль от независимого театра "Пластилиновый дождь" -"ОБРЯД".Фото: Дильдина Светлана.