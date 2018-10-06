В Самаре пройдут вчера французского кино

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В рамках года языка и литературы для просмотра в зале кинотеатра "Вертикаль" предложат 2 фильма - экранизации французских книг.8 октября 19.00 - «Набережная Орсе»/«Quai d’Orsay» (реж.Бертран Тавернье, Франция, 2013г).Кинокомедия "Набережная Орсе" является адаптацией одноименного комикса Кристофа Блена и Антонина Бодри. На 14-ом кинофестивале фильм был номинорван на премию "Сезар" сразу в 3-х категориях, в одной из которых он одержал победу.О фильме: Молодой выпускник вуза Артур Вламинк получает в министерстве иностранных дел на набережной Орсе должность помощника министра. Теперь в его обязанности будет входить написание речей для выступлений министра на различных деловых встречах и мероприятиях. Проработав там некоторое время, он видит интриги и «подковёрную» борьбу между сотрудниками министерства за должности. И, если бы не такие сотрудники как Клод, который фактически не вылезает с работы вместе со своим котом, то работа представительного ведомства просто превратилась бы в хаос.15 октября 19.00 - "Карниз Кеннеди" / «Corniche Kennedy» (реж. Доминик Кабрера, Франция, 2016г)Фильм является адаптацией романа французской писательницы Мейлис де Керангаль.О фильме: Средиземноморское побережье, Марсель, набережная Карниз Кеннеди. Молодые и бесшабашные Марко, Мехди, Франк, Мелисса, Хамза, Мама и Джули бросают вызов законам гравитации. Чтобы закалить свой характер, юноши и девушки идут на риск, ныряя в воду с обрыва. С балкона роскошной виллы за ними наблюдает Сюзанна, девушка из хорошей семьи, мечтающая, как и они, жить жизнью, наполненной свободой и адреналином. Несмотря на уговоры матери, Сюзанна присоединяется к компании молодых дайверов, но ситуация выходит из-под контроля, когда подростки оказываются вовлечены в криминальную историю.Фильмы демонстрируются на французском языке с русскими субтитрами, сообщает Альянс Франсез Самара.Показы пройдут в кинотеарте "Вертикаль" (Московское шоссе, 17) в рамках международного фестиваля "Французская осень" при поддержке Французского института в России и Посольства Франции.