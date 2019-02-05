В Самаре пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 110-летию музыкального образования в губернии

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В этом году одно из старейших учебных заведений города – Детская центральная музыкальная школа – отмечает свой 110-й День рождения. Обсудить предстоящие юбилейные празднества по этому случаю, рассказать о последних достижениях и творческих планах к Главе Самары Елене Лапушкиной пришли Заслуженный работник культуры РФ, директор учебного заведения Ирина Кузнецова, педагогический состав школы, ее выпускники, а также художественный руководитель самарской филармонии Михаил Щербаков, сообщает пресс-служба горадминистрации.Детская центральная музыкальная школа, которую на протяжении последних тридцати лет возглавляет Ирина Кузнецова, является лауреатом различных конкурсов, в том числе – победителем Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая музыкальная школа» и победителем Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств».«Школа год за годом показывает исключительные достижения, и это, несомненно, заслуга ваша и всего педагогического коллектива. Вы поддерживаете юные таланты, направляете их и открываете им мир музыки, мир высокого искусства», - сказала Елена Лапушкина.Во время встречи Ирина Кузнецова рассказала, что в рамках празднования 110-летия школы и всего музыкального образования в губернии в апреле пройдет творческий исполнительский марафон. За время творческого марафона состоятся сольные концерты учащихся Детской центральной музыкальной школы, встречи с известными деятелями культуры и искусства, выпускниками школы, открытые тематические концерты ведущих педагогов школы и просветительские концерты. Всего будет организовано более 40 мероприятий на разных концертных площадках города – в самарской филармонии, концертном зале ДК Железнодорожников, в институте культуры и в большом зале Детской центральной музыкальной школы.Проведение фестиваля запланировано с 6 по 10 октября. За это время в Самаре с концертами выступят артисты Большого театра, солистка театра «Новая опера» Юлия Меннибаева, солистка Венской Государственной Оперы Татьяна Плотникова, солист Мариинского театра Тувшиняргал Енхбат, солисты самарского театра оперы и балета, а также симфонический оркестр самарской филармонии под руководством Михаила Щербакова. Кроме того, ведущие музыковеды проведут лектории, посвященные творчеству Шостаковича и русских композиторов XX –XXI века.Елена Лапушкина заверила, что городская Администрация окажет посильную помощь проекту, а также рассказала о плане городских властей по увековечиванию памяти великого композитора:«Мы планируем установить памятник Дмитрию Шостаковичу, предположительно – в одном из скверов около театра оперы и балета. Было бы здорово, если бы открытие скульптурной композиции состоялось в даты проведения фестиваля, организованного вами. Татьяна Викторовна, рассмотрите этот вопрос», - поручила Глава города руководителю Департамента культуры и молодежной политики Татьяне Шестопаловой.