В Самаре пройдет региональный полуфинал XII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт»

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12 октября в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет региональный полуфинал XII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт» в рамках XVIII Фестиваля моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева».На суд жюри и зрителей свои работы представят более 50 начинающих модельеров. Победители отборочного этапа вместе с финалистами из других городов России и ближнего зарубежья примут участие в финале «Русского Силуэта», который состоится 10 ноября в Москве при поддержке Минпромторга России.Региональным представителем Благотворительного фонда в Самаре является продюсер, директор центра рекламы и дизайна «OV27» Ольга Казак. При ее поддержке уже были проведены предварительные отборочные этапы конкурса. В ходе «эскизного» этапа молодые дизайнеры присылают заявки и фотографии своих работ. На втором - «на вешалке» - участники показывают отшитые наряды. Но именно дефиле является самым зрелищным испытанием, где все пять моделей одежды предстают перед зрителями в единой концепции.Экспертная комиссия уже готова оценивать работы участников 7 октября.Во многом благодаря уникальному конкурсу «Русский Силуэт», за последние десятилетия в России выросло новое поколение уверенных в себе профессионалов, готовых к созданию конкурентоспособных брендов.