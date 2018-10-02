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Новости /  Общество /  Культура  

В Самаре пройдет гик-фестиваль Dragonfest 2018

2 октября 2018 11:53
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В Самаре пройдет гик-фестиваль Dragonfest 2018 Открытие фестиваля: 20 октября.
Открытие фестиваля: 20 октября.

Юбилейный 15-ый фестиваль Dragonfest пройдет в Самаре 20 и 21 октября.

Это ежегодный фестиваль для поклонников аниме, сериалов, кино и комиксов, компьютерных игр и современной мультипликации, фанатов фантастики и реконструкции и т.д.

В программе фестиваля:

косплей-дефиле
косплей-постановки
танцевальные и вокальные номера
гик-ярмарка с тематической атрибутикой и изделиями ручной работы
турниры по видеоиграм
выставка стендов
мастер-классы и многие другое
Место проведения: ул. Ново-Садовая, 106, КРЦ «Звезда» (12+).

Цена билетов:

участники – 200 руб. на один день и 300 руб. на два дня
зрители - предпродажа в октябре на один день - 400 руб., два дня - 700 руб., при покупке билета на входе на один день - 450 руб., на два дня - 800 руб.
Открытие фестиваля: 20 октября в 13:00. Вход для зрителей открыт в первый день с 12:00, во второй день - с 11:00, пишет Самру.ру.
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