В Самаре пройдет большой казахский праздник

68

21 октября в Самаре на ул. Воронежская, 9 состоится праздничное мероприятие, посвященное 15-летию Самарской региональной общественной организации «Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ» («Светлый путь»), казахского народного ансамбля танца «Айгуль» и казахского народного театра моды «Маржан».Как сообщает Дом дружбы народов, на торжественное мероприятие приглашены также представители МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Поиск» г. о. Самара, руководители национальных творческих коллективов, руководители казахских филиалов из г. Тольятти и муниципальных районов Кинель-Черкасский, Большечерниговский, Большеглушицкий, Безенчукский, Красноярский, Кинельский, Нефтегорский, Пестравский, Красноармейский, Хворостянский, Сергиевский.Программой праздника заявлено:- фотовыставка «15 лет - мы вместе!» - можно будет увидеть фотографии из архива творческих коллективов с 2003 года по 2018 годы;- выставка декоративно-прикладного творчества;- праздничный концерт коллективов СРНКА «АК ЖОЛ» с участием первого состава танцевального коллектива «Айгуль».