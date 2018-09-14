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С 17 по 21 сентября 2018 года в Самаре пройдет XI Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль Земли», который объединяет сценаристов, операторов, режиссеров России, а также Сербии, Белоруссии, Киргизии, Германии и других стран.Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Самарской области, Администрации городского округа Самара, Клуба Почетных Граждан Самарской области.Цель кинофорума - рассказать о людях, образ жизни которых является достойным примером для воспитания молодежи.В этом году участниками фестиваля «Соль земли» впервые стали документалисты из Луганска, Воронежа, Рязани.В основную фестивальную программу вошло 50 работ, разделенных по пяти номинациям: «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Русский собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..». Еще 17 картин будут показаны во внеконкурсной программе.Примечательно, что история картин-участников не ограничивается фестивальными показами. С прошлого года в школьной программе появился «Документальный урок» - фильмы из архива фестиваля «Соль Земли» смотрят и обсуждают учащиеся Самарской области.В течение фестивальных дней самарцы и гости города могут посетить бесплатные киносеансы и увидеть лучшие образцы современного документального кино, а также встретиться с авторами фильмов, задать им свои вопросы и пообщаться с гостями - народными и заслуженными артистами России.17 сентября 2018 года в 16.30 в ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой (ул. Куйбышева, д.103/105) пройдет пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля.В 18.00 в ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой состоится торжественное открытие фестиваля и творческий вечер Народного артиста России Игоря Скляра.С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке: http://solzemli-samara.ru/programma/.Фото pixabay.com