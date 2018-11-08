В Самаре пройдет III Межнациональный фестиваль искусств «Во славу земли Самарской - 2018»

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11 ноября 2018 года в 11.00 в муниципальном ДК «Заря» (пр. 9 Мая, 16) пройдет III Межнациональный фестиваль искусств детского и юношеского творчества «Во славу земли Самарской», посвященный Дню народного единства (6+).Фестиваль проводится местной общественной организацией «Национально-культурная автономия чувашей г. Самара» при финансовой поддержке Администрации г. о. Самара и информационной поддержке ГКУ СО «Дом Дружбы народов» и Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия чувашей Самарской области».В фестивале примут участие творческие коллективы национальных центров, школ искусств, общеобразовательных школ, национальные творческие семьи.Необходимо отметить, что в Самаре сформировался уникальный характер этнокультурного соседства различных народов и культур. Работа по углублению, развитию и популяризации знаний о традициях и обычаях народов вносят весомый вклад в культурную жизнь многонациональной Самары. Жители по праву гордятся своим самобытным наследием и успехами, бережно передавая из поколения в поколение лучшие традиции и накопленный опыт. Фестиваль «Во славу земли Самарской» способствует укреплению традиций дружбы и духовной близости, объединяющих народы нашего города, сообщает горадминистрация.