В Самаре пройдет Гала-концерт V Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»
2 марта 2018 11:19
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3 марта в 14:00 в Самарском академическом театре оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) пройдет Гала-концерт V Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».
С 25 сентября по 2 декабря 2017 года 8 городских округов, 27 муниципальных районов, 9 внутригородских районов г.о. Самары, 3 района г.о. Тольятти Самарской области представляли свои концертные программы на лучших площадках: в Самарской государственной филармонии, Самарском академическом театре оперы и балета, Тольяттинской филармонии, Дворце культуры и творчества г.о. Тольятти.
Всего в юбилейном Фестивале приняли участие 611 творческих коллективов Самарской области, а общее число участников достигло более 8500 человек. Количество зрителей - 14097 человек.
Оценивало концертные программы высококвалифицированное жюри, сформированное из авторитетных специалистов в сфере народного творчества, по двум номинациям: «Городские округа» и «Муниципальные районы». За лучшую концертную программу независимо от номинаций будет присуждено Гран-При Фестиваля. Обладатели Гран-При и призовых мест Фестиваля за концертные программы получают дипломы, памятные плакетки и денежные поощрения.
С целью поощрения творческих инициатив участников, на основании решения жюри, независимо от номинаций Фестиваля, специальными дипломами и ценными призами также будут отмечены:
- две концертные программы;
- самый активный юный участник Фестиваля;
- самый активный возрастной участник Фестиваля.
К награждению дипломами, плакетками будут прадставлены:
- глава муниципального образования: за вклад в развитие самодеятельного народного творчества на территории Самарской области;
- руководитель коллектива: за верное служение и преданность традициям народного творчества.
Также за индивидуальные особенности подготовленных концертных программ дипломами жюри будут отмечены 7 муниципальных образований Самарской области.
В программе Гала-концерта:
- выступления самодеятельных творческих коллективов и солистов Самарской области;
- церемония награждения лауреатов и дипломантов Фестиваля;
- выступления почетных гостей.
Всего в Гала-концерте примут участие 900 человек, сообщает.
Вход по пригласительным билетам.
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