В Самаре проходит XXI областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
10 ноября 2018 11:41
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Во Дворце культуры им.Кирова проходит XXI областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари».
Национально-культурный праздник радует добрыми традициями, которых за 20 лет истории фестиваля сложилось немало, самарцев и многочисленных гостей из других регионов России, сообщает Департамент информационной политики региона.
Фото Департамента.
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